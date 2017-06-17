Cудмедэксперты назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер - временная остановка дыхания во сне - синдром обстуктивного апноэ - и "другие неустановленные факторы".

Кэрри Фишер исполнила роль принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны". Она скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. За несколько дней до смерти у голливудской звезды случился серьезный сердечный приступ на борту самолета, возвращавшегося в Лос-Анджелес из Лондона.

На борту авиалайнера Фишер оказал экстренную медицинская помощь ей медик, летевший этим же рейсом. В бессознательном состоянии актрису доставили в ближайшую клинику, где она находилась все время до момента смерти. Напомним, на следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.