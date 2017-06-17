Известная американская поп-певица Кэти Перри стала рекордсменом, набрав первой в мире в социальной сети "Твиттер" 100 миллионов подписчиков. "Сегодня мы свидетели истории", — говорится в сообщении администраторов соцсети.

Как отмечает Би-би-си, представители "Твиттера" в своем поздравлении использовал игру слов: "Свидетель" (Witness) — так называется новый альбом исполнительницы. Между прочим, Кэти Перри также первая набрала 50 миллионов подписчиков.

Канадский певец Джастин Бибер ненамного отстает от Перри со своими 97 миллионами фолловеров, сообщает CNN.