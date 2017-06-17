Милое фото Галкина и Пугачевой с детьми на пляже бьет все рекорды
17 июня 2017, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]
Юморист Максим Галкин завел Instagram и постоянно выкладывает фотографии любимой семье - детей-близнецов Гарри и Лизы и супруги Аллы Пугачевой. Сейчас звездное семейство отдыхает на побережье Балтийского моря в Юрмале.
Они не ведут затворнический образ жизни, не скрываются, не прячутся. Фотографии в сети выкладывает сам Максим. Одна из новых фотографий Пугачевой и Галкина с дочкой и сыном на пляже набирает в эти дни популярность.
За сутки фото "лайкнули" 136 652 человек. "Вы большие молодцы!!!", "Хорошее семейное фото, поднимает настроение )", "Какие красивые!! Удачи вам, всем на зависть", "Очень красивые!" - пишут в комментариях.
А еще раньше Максим вообще удивил подписчиков. Выложил фото загорающей на пляже жены подписал: "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют".
Поклонники Аллы Борисовны отметили сразу: "У Аллы всегда были стройные ножки!", "Как такое возможно???? Как возможно так хорошо выглядеть? Видимо, это волшебная сила", "Она такая одна !!!", "Великолепная", "Одним словом ПРИМАДОННА".