Милое фото Галкина и Пугачевой с детьми на пляже бьет все рекорды

Юморист Максим Галкин завел Instagram и постоянно выкладывает фотографии любимой семье - детей-близнецов Гарри и Лизы и супруги Аллы Пугачевой. Сейчас звездное семейство отдыхает на побережье Балтийского моря в Юрмале.

Они не ведут затворнический образ жизни, не скрываются, не прячутся. Фотографии в сети выкладывает сам Максим. Одна из новых фотографий Пугачевой и Галкина с дочкой и сыном на пляже набирает в эти дни популярность.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июн 15 2017 в 9:12 PDT

За сутки фото "лайкнули" 136 652 человек. "Вы большие молодцы!!!", "Хорошее семейное фото, поднимает настроение )", "Какие красивые!! Удачи вам, всем на зависть", "Очень красивые!" - пишут в комментариях.

А еще раньше Максим вообще удивил подписчиков. Выложил фото загорающей на пляже жены подписал: "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Поклонники Аллы Борисовны отметили сразу: "У Аллы всегда были стройные ножки!", "Как такое возможно???? Как возможно так хорошо выглядеть? Видимо, это волшебная сила", "Она такая одна !!!", "Великолепная", "Одним словом ПРИМАДОННА".