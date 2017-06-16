Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков разводиться не собираются

Знаменитости находятся под постоянным наблюдением не только папарацци, но и своих поклонников. Семья артистов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одной из самых красивых и крепкий в шоу-бизнесе.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Май 27 2017 в 12:07 PDT

Они женаты четыре года. Но и их постоянно умудряются разводить.



Периодически появляются слухи - Ковальчук и Чумаков расстаются или Юлия беременна.

Певица, бывшая солистка группы "Блестящие" пообещала лично рассказать о всех переменах в жизни сразу, как только они появятся. "Я примерно каждые полгода беременею, потом мы разводимся, потом я себе вставляю грудь. Мы настолько спокойно ко всему этому относимся. Если это случится, мы обязательно расскажем об этом постфактум!" - цитирует Юлию Ковальчук ru.tv.