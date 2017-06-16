Новый телохранитель американской дивы Ким Кардашьян так тщательно охраняет свой объект, что порою находится излишне близко к охраняемому телу. Но охранник молод, силен и красив, - поклонники в восторге.

Новый телохранитель Ким Кардашьян частенько позволяет себе вольности в обращении с охраняемым объектом, но пользователей соцсетей это скорее веселит, чем раздражает, сообщает «Лайф».

Поклонники телезвезды как-то по-доброму реагируют на нового мужчину рядом со звездой. В соцсетях в шутку предлагают мужу Кардашьян рэперу Канье Уэсту быть внимательнее: телохранитель запросто трогает его супругу пониже талии…

Мужчину-телохранителя поклонники Кардашьян окрестили «новым секс-символом». Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, как Кардашьян ограбили в одном из отелей Парижа, - после этого звезда и наняла себе личную охрану.