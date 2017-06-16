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Отец Жанны Фриске публично заявил, что певица умерла из-за своего сына

16 июня 2017, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Отец Жанны Фриске публично заявил, что певица умерла из-за своего сына
фото: соцсети

Певицы Жанны Фриске не стало два года назад. А ее родители и вдовец телеведущий Дмитрий Шепелев до сих пор не могут договориться по поводу единственного ребенка Жанны сына Платона.

После смерти Жанны воспитанием мальчика занимается его отец Дмитрий Шепелев. Отношения его с родителями покойной жены так накалились, что он категорически отказывается разрешить им видеться с Платоном. В день рождения дедушка Владимир Борисович, бабушка Ольга Владимировна и тете Наташа видели Платона лишь 15 минут.

Накануне 15 июня мама Жанны написала открытое письмо, обратилась к покойной дочери. Ольга Владимировна написала, что они с младшей дочерью Наташей переживают за здоровье отца, он продолжает воевать за внука.

В день смерти Жанны Фриске вдовец Дмитрий Шепелев принял участие в программе Андрея Малахова "Пусть говорят". По словам Шепелева, родители Жанны винят его в смерти дочери. А Владимир Борисович в ходе передачи сказал, что дочь они потеряли "из-за Платошки", - сообщает издание Дни.ру.

"Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал", - сказал глава семейства Фриске.

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