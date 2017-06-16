Телесваха Роза Сябитова узнала неожиданную новость о собственном сыне
16 июня 2017, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая, самая известная в России сваха Роза Сябитова вырастила дочь и сына, и как любая женщина переживает даже за взрослых детей. Сыну Сябитовой 27 лет. И недавно Денис удивил свою знаменитую мать.
"Приятным сюрпризом было узнать, что мой сын Денис увлекается переводом и озвучиванием западных фильмов. Так здорово, когда голосом моего сына говорят Звезды кино", - поделилась Роза Сябитова материнской радостью с подписчиками в соцсети "Инстаграм".
Мнения комментаторов разошлись. Многим понравилось: "Молодец Денис! Это его хобби или работа, приносящая деньги помимо удовлетворения?", "Приятный голос", "Молодец парень. Мамина гордость!".
А у некоторых появились сомнения: "Как профессиональный переводчик, очень сомневаюсь. Где и кто их переводит ,..." (Орфография сохранена).
Розу Сябитову беспокоит и личная жизнь сына. Молодой человек пока не женат официально. Сваха искала ему невесту среди участниц в программе "Давай поженимся".