Телесваха Роза Сябитова узнала неожиданную новость о собственном сыне

Телеведущая, самая известная в России сваха Роза Сябитова вырастила дочь и сына, и как любая женщина переживает даже за взрослых детей. Сыну Сябитовой 27 лет. И недавно Денис удивил свою знаменитую мать.

"Приятным сюрпризом было узнать, что мой сын Денис увлекается переводом и озвучиванием западных фильмов. Так здорово, когда голосом моего сына говорят Звезды кино", - поделилась Роза Сябитова материнской радостью с подписчиками в соцсети "Инстаграм".

Мнения комментаторов разошлись. Многим понравилось: "Молодец Денис! Это его хобби или работа, приносящая деньги помимо удовлетворения?", "Приятный голос", "Молодец парень. Мамина гордость!".

А у некоторых появились сомнения: "Как профессиональный переводчик, очень сомневаюсь. Где и кто их переводит ,..." (Орфография сохранена).

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)Июн 15 2017 в 7:19 PDT

Розу Сябитову беспокоит и личная жизнь сына. Молодой человек пока не женат официально. Сваха искала ему невесту среди участниц в программе "Давай поженимся".