Дана Борисова неожиданно вернулась в Москву

Телеведущая Дана Борисова, месяц проходившая курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости в Таиланде, внезапно вернулась в Россию. Поклонники теледивы удивлены таким скорым завершением лечения.

Несколько часов назад Дана Борисова опубликовала в микроблоге кадр из московской гостиницы. В подписи к фото телеведущая призналась в любви поклонникам, причину своего возвращения из реабилитационного центра она не объяснила. Позже появился снимок, сделанный в студии программы «Пусть говорят». Судя по посту, Дана Борисова оптимистично настроена на будущие судебные тяжбы касательно воспитания дочери. «Я знаю, что все будет хорошо, ведь мои интересы представляют профессионалы своего дела. Мы обсудили все важные вопросы, и я осталась довольна предложенным планом действий», - написала знаменитость в своем микроблоге.

Борисова уточнила, что прилетела из Таиланда всего на день и рассказала о своей зависимости, борьбе с ней и планах на будущее.

Звезда 90-х 13 июня праздновала день рождения, правда, в этот праздничный день Борисова находилась

вдали от своей семьи. Дочь Даны Борисовой — Полина посвятила маме стихотворение собственного сочинения, трогательно поздравив ее с днем рождения.