Организаторы «Евровидения-2017» должны заплатить еще 5,5 млн долларов

Оргкомитет состоявшегося на Украине «Евровидения» не рассчитался по 250 договорам. По ним устроители музыкального конкурса должны заплатить 5,5 млн долларов.

Об этом удалось узнать украинской прессе. В какой срок организаторы «Евровидения» планируют выполнить свои финансовые обязательства, не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе претензии к организаторам конкурса озвучила певица Руслана. По словам артистки, ей до сих пор не выплатили гонорар за выступление на мероприятии. Как рассказала Руслана, ей должны 400 тысяч гривен. Кроме того, певица поведала, что сама приобретала реквизит для своего номера.