Ксения Собчак сообщила, что впервые искупала сына в море в Сочи (ФОТО)

Ксения Собчак и Максим Виторган стараются не расставаться со своим маленьким сыном Платоном. Именно по этой причине в райдере телеведущей, бывает, указана мобильная детская с пеленальным столиком.

В Сочи на кинофестиваль "Кинотавр" звездное семейство прибыло в полном составе.

Ксения решила посидеть с малышом на пляже. Они выбрали тихий пляж - приватный.

"Платон Максимович хоть уже и бывалый путешественник, но первое море и обмывание ножек все-таки в России, в Сочи", - подписала Собчак фото малыша в кепочке. Подписчики не удержались, чтобы не написать комментариев. "Прелесть же, хорошего отдыха!", "Такой сладкий!" Конечно же нашлись и недоброжелатели.

Ранее Ксения опубиковала видеозапись, как ее муж-актер "отрывается" на кинофоруме.