Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к Владимиру Путину

Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Марина Анисина - супруга актера Никиты Джигурды, они растят сына и дочь. Анисина тренирует фигуристов и с детьми живет во Франции.

Семейство Анисиной-Джигурды в последнее время показывают разные российские телеканалы. Они то публично разводятся, то сводятся, рассказывают друг о друге интимные вещи.

По словам Джигурды и Анисиной, их знакомая бизнес-леди Людмила Браташ завещала им все свои богатства. Скандал разгорелся после смерти Браташ вокруг завещания.

Фигуристка и актер приходили на разные программы на телевидение. А теперь они заявляют, что на них льются потоки грязи и клеветы. Марина Анисина решила, что помочь в этой ситуации может только Владимир Путин. Несколько лет назад фигуристка познакомилась с Путиным на приеме в Париже.

Письмо Анисиной опубликовало издание Дни.ру.

















"Я прошу Вас, Владимир Владимирович, остановить беспредел. Прошу остановить травлю со стороны редакторов ток-шоу и акул шоу-бизнеса, мстящим нам за наше нежелание играть по их бесчестным циничным правилам. По-женски молю вас о помощи, как мать двоих маленьких детей, боготворящих своего отца. Я верю в ваше мужское благородство", - умоляет Марина Анисина.

Недавно Джигурда заявил, что Анисина была беременна и из-за репортеров потеряла ребенка.