Продюсер объяснил, почему был против сбора средств на лечение Жанны Фриске

Продюсер Евгений Фридлянд объяснил, почему был против сбора средств на лечение Жанны Фриске. Он также крайне возмущен письмом, которое опубликовала в Сети мать певицы, обращаясь к покойной дочери с мольбами о помощи.



По его словам, он очень хорошо ладил с Жанной и с уважением относится к ее памяти, но по-прежнему считает, что «в стране, где миллионы детей недоедают и страдают от неизлечимых болезней, где пенсионеры побираются, успешной певице, зарабатывающей сотни тысяч долларов ежемесячно, не должны собирать на лечение». Он с самого начала был против этой идеи, за что с ним перестали общаться многие представители шоу-бизнеса.



Фридлянд удивлен, как такой светлый человек как Жанна, могла воспитываться в такой безнравственной семье. «Один папа там чего стоит! Думаю, ее спасло то, что она рано покинула дом. Именно это помогло ей сохранить человеческие качества", – сказал Евгений в интервью «Дням.ру».



Его нисколько не удивил факт присвоения денег родителями Фриске. «Папа, который больше всех кричал, выглядел наиболее подозрительным в этой истории. И эти письма, которые сейчас строчит мама Жанны, – не что иное, как отговорки в пользу бедных. Лучше бы оставили память Жанны в покое. Это выглядит как дешевое оправдание своих неблаговидных поступков», - считает продюсер.



Его отношение к Дмитрию Шепелеву противоположно тому, что высказывает семья покойной певицы. Еще больше оно укрепилось после того, как он стал свидетелем отношений Платона с отцом. Фридлянд живет неподалеку от того места, где отдыхали в Болгарии любимые мужчины Жанны. Самое важное, что их теплые отношения были не на публике. Продюсера Фридлянда, отца четырех детей, потрясла забота Шепелева о ребенке. Он считает очень правильной позицию ведущего не давать интервью и оградить сына от ненужной шумихи. "А что касается разговоров, мол, Дима не является биологическим отцом Платона, скажу: порой те, кто воспитывает, бывают гораздо ближе тех, кто родил. Пускай все будет как есть", – считает Фридлянд.



