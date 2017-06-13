Перенесший инсульт Николай Носков хочет вернуться на сцену

Два месяца назад популярный певец Николай Носков был срочно доставлен в госпиталь с подозрениями на инсульт. О теперешнем состоянии здоровья певца сообщила его пресс-секретарь Юлия Сажина.

У Носкова все в порядке, он лечится и постепенно приходит в себя. Но никаких прогнозов о возвращении на сцену врачи не дают. Никто не застрахован от обострений, поэтому Николаю Носкову, в первую очередь, нужно думать о здоровье, а не о музыке, считают медики. Но Николай настроен оптимистично, и хочет поскорее приступить к работе.

Гастрольное турне Николая Носкова «6:0», которое должно было пройти с апреля по июнь, отменено. Майский концерт певца в Доме музыки перенесли на неопределенную дату. Артисту предстоит длительное стационарное лечение.