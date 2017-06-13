Фанаты не узнали сильно располневшего Ивана Охлобыстина

Новый снимок Ивана Охлобыстина привел в недоумение его поклонников. На нем актер выглядит сильно располневшим — настолько, что многие фанаты просто не узнали звезду сериала «Интерны» на снимке.

Несмотря на просторную рубашку и широкие джинсы, лишний вес стал слишком заметен. Под снимком появились комментарии о том, что актер «немного поправился» и «пополнел».

На вопросы подписчиков о лишнем весе Иван ответил честно: «Что греха таить — отожрался романтик!»

Ранее актер, сценарист, многодетный отец Иван Охлобыстин предложил пролонгировать в России президентский срок до 10 лет и привел доводы: "Чтобы два раза «не запрягать», и "коней на переправе не меняют".