В Челябинске повторно похоронили Жанну Фриске

В Челябинске местные предприниматели, специализирующиеся на ритуальных услугах, не нашли ничего лучше, чем использовать для демонстрации возможных надгробий изображение знаменитой певицы Жанны Фриске.

"Надгробный камень" с изображением известной певицы Жанны Фриске заметили на одном из кладбищ города. «Пляски на костях... грустно это все...», - пишут интернет-пользователи в обсуждении фотографии надгробия.

Отметим, что родственники Фриске могут подать в суд на предпринимателя за незаконное использование изображения певицы в рекламных целях.

Певица Жанна Фриске умерла в 2015 году от опухоли мозга. Исполнительница долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но скончалась, не выходя из комы. У нее остался маленький сын.

Ранее сообщалось, что мама певицы Жанны Фриске Ольга Владимировна накануне 15 июня написала открытое письмо. Ольга Владимировна обращается к дочери. Она рассказывает, как живет семья без Жанны два года, рассказывает о долгожданной встрече с внуком Платоном.