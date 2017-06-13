Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеозапись, как ее муж актер Максим Виторган оторвался на кинофестивале "Кинотавр". В этом году семейство Собчак - Виторган приехало на кинофорум в полном составе. Звездные родители прилетели в Сочи со своим маленьким сыном Платоном.

Ксения Собчак и Максим Виторган побывали на премьерах и повеселились. Ксения разместила в "Инстаграм" фото и подписала. "Моя соседка по столу и по лучшему отелю Сочи. -красотка - сияет:))) Как же здесь хорошо!!!!!! Особенно после бурных кинотаврских ночей:)))"

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Июн 11 2017 в 7:39 PDT