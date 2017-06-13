Никаса Сафронова обокрали на Тверской во время празднования Дня России

Известный художник Никас Сафронов стал жертвой карманника, у него украли iPhone 7 Plus. Инцидент произошел в минувший понедельник на Тверской улице во время празднования Дня России.

Никас обратил внимание, что у одной из гуляющих девушек открыта сумка и из нее виден телефон, который легко похитить. Он решил предупредить неосторожную девушку, и в это время вспомнил про свой телефон. В эту минуту он понял, что лишился собственного «айфона», который какой-то проворный воришка умыкнул прямо из кармана.

Полицейские пытаются найти карманника. Сам Сафронов больше всего переживает не из-за потери дорого телефона, а что лишился 12 тысяч фотографий, хранившихся в электронной памяти, передает «Лайф».



