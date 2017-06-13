Директор «Любэ» назвал причину экстренной госпитализации Расторгуева

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован накануне с подозрением на сердечный приступ. Однако окончательный диагноз так и не был назван. Музыканты ехали на выступление в Тулу.



Концертный директор группы «Любэ» Олег Головко рассказал РБК, что Расторгуев уже чувствует себя лучше и сейчас находится дома, в Москве. Певцу был поставлен диагноз «аритмия».



«Ему стало плохо до Тулы, он туда не доехал. Концерт был отменен. Относительно дальнейших концертов будем исходить из состояния здоровья», — рассказал Головко.



