Мама Жанны Фриске накануне 15 июня написала открытое письмо

Мама певицы Жанны Фриске Ольга Владимировна накануне 15 июня написала открытое письмо. Любимицы миллионов россиян не стало два года назад. Жанна безвременно скончалась от рака.

В письме, опубликованном на сайте журнала Starhit, Ольга Владимировна обращается к дочери. Она рассказывает, как живет семья без Жанны два года, рассказывает о долгожданной встрече с внуком Платоном. В комнате, где жила певица, все это время вещи не трогали. Ольге все напоминает о дочери.

"В твоей комнате тоже все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка", - пишет страдающая женщина. По словам мамы Жанны, они с младшей дочерью Наташей переживают за отца. У Владимира Борисовича шалит здоровье. Он борется за внука, с которым не разрешает встречаться гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев. "Вон недавно нашел новых юристов... Я в эти дела не вмешиваюсь и, честно говоря, подробностей толком не знаю", - пишет Ольга.

Мама рассказала Жанне, что в мае впервые за год увидела Платона. Встреча продлилась только 15 минут. Мальчик узнал и бабушку, и дедушку, и тете Наташу. По словам Ольги, он рассудительный, разговаривает как взрослый. "Я попросила Платошку позвонить мне. «Хорошо, бабушка», – пообещал он, но пока телефон молчит", - пишет женщина.

"Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше... Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами. Люблю. Мама...", - написала в конце Ольга Владимировна.