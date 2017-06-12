Сильно похудевшая Мария Макскакова делает шпагат не хуже Насти Волочковой

Сильно похудевшая оперная певица Мария Максакова делает шпагат не хуже балерины Анастасии Волочковой. Танцовщица одно время постоянно демонстрировала свою шикарную растяжку, регулярно выкладывала фото в соцсети.

У Марии Максаковой, судя по фото, растяжка не хуже.









Артистка начинает оправляться после смерти любимого мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Максакова с маленьким сыном, рожденным в браке с Вороненковым, сейчас живет в Киеве.

После смерти супруга вдова похудела на 16 килограммов. Похудевшая оперная дива кардинально сменила имидж. Теперь Мария носит короткую стрижку.

Артистка выложила новые фотографии из танцевального зала, где она отрабатывает растяжку у станка, в Facebook