Сильно похудевшая Мария Макскакова делает шпагат не хуже Насти Волочковой
12 июня 2017, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сильно похудевшая оперная певица Мария Максакова делает шпагат не хуже балерины Анастасии Волочковой. Танцовщица одно время постоянно демонстрировала свою шикарную растяжку, регулярно выкладывала фото в соцсети.
У Марии Максаковой, судя по фото, растяжка не хуже.
Артистка начинает оправляться после смерти любимого мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Максакова с маленьким сыном, рожденным в браке с Вороненковым, сейчас живет в Киеве.
После смерти супруга вдова похудела на 16 килограммов. Похудевшая оперная дива кардинально сменила имидж. Теперь Мария носит короткую стрижку.
Артистка выложила новые фотографии из танцевального зала, где она отрабатывает растяжку у станка, в Facebook