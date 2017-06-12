Похудевшая Анфиса Чехова раскрыла свой реальный вес

Заметно похудевшая Анфиса Чехова теперь не стесняется рассказывать поклонникам о своем весе. При этом всегда пышнотелая дива уверяет, что не прибегала к диетам и специальным таблеткам. Поговаривают, что Чеховой удалось сбросить 25 кг меньше, чем за год.

Большинство поклонников пришли в восторг от новой фигуры своей постройневшей любимицы, однако нашлись и такие, кто заметил свои минусы в новом образе Анфисы. Недовольные заявляют, что она потеряла свою индивидуальность. И уж совсем большие критики осмелились назвать похудевшую, но не исхудавшую телеведущую, анорексичкой.

39-летняя Чехова ответила недоброжелателям в своем микроблоге, где разместила новую порцию последних фото, включая снимки с Московского кинофестиваля. Телеведущая считает, что анорексичкой не может быть женщина с ростом 163 сантиметра, вес которой варьируется от 63 до 65 килограмм. С такими параметрами она может считаться Plus size.



