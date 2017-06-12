Юлию Чичерину наградили грамотой за вклад в культуру Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко вручил известной певице Юлии Чичериной почетную грамоту главы Республики "За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности".

Захарченко отметил, что выступления Чичериной неизменно вызывают огромный интерес со стороны жителей, а концерты на передовой сделали ее любимицей военнослужащих.

Юлия Чичерина поблагодарила Захарченко и выразила желание продолжать работать на благо общественного и культурного развития Донбасса.

Чичерина является общественной активисткой: привозит еду и одежду для жителей ДНР, а также периодически дает бесплатные концерты.