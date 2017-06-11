Известная светкая львица поделилась идеальной диетой

Лето наступило. И сезон отпусков. Возможно, худеть нужно было начинать еще несколько месяцев назад. Но для тех, кто не успел, но мечтает носить бикини, секрет своей идеальной диеты раскрыла светская львица, главный редактор издания WomanHit Лена Ленина.

Оказывается, Лена Ленина уже давно вегетарианка, она отказалась от мяса в 18 лет. А теперь решила отказаться не только от хлеба, но и от термообработанных рыбных блюд и морепродуктов и от всего молочного.

Светская львица предпочитает питаться только фруктами, овощами и орехами. В ее рационе — арбузы, абрикосы, вишня, персики, разнообразные салаты, приправленные оливковым маслом и в неограниченном количестве нежареные орехи, семечки и сухофрукты. Ленина призналась, что пьет только воду. Никаких кофе или соков. Спортом она себя не изнуряет.

Считает, что для поддержания формы достаточно ежедневного плавания и ходьбы по пляжу.