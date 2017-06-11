Юлия Началова ответил поклонникам, заметившим ее возраст

Певица Юлия Началова спокойно ответила своим поклонникам и подписчикам в соцсети Instagram на критику. Юле написали в соцсети не очень приятные для любой женщины слова.

Началова опубликовала фото с Александром Панайотовым. Артисты сфотографировались на церемонии премии "МУЗ-ТВ". И певицу раскритиковали, считая, что она постарела и выглядит не очень.

Началова напомнила, что начала работать с 11 лет: "Это гастроли , заработки , телевидение". Она училась, выступала, принимала участие и побеждала в различных конкурсах, в том числе международных. Это целая жизнь. "Меня очень умиляет )), серьезно, я даже не обижаюсь никогда, когда люди, помня меня ребёнком пишут, что я так сказать постарела или ещё что то в этом роде... Слушайте) Мне 36 лет и у меня есть любимая дочь, которой скоро 11 ( подросток уже почти)) )))) я занимаюсь своим профессиональным делом уже ровно 25 лет . Как вы считаете это много или мало ? )) Многих из вас ещё не было на свете ))))". По мнению певицы, в каждом возрасте есть своя прелесть. "Просто к этому, надо достойно подходить и относится", - считает Началова.