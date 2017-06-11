Телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова поцапались на съемках

Ведущие программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева и Роза Сябитова удивили телезрителей, поцапавшись прямо в эфире. Агрессивно себя повела сваха. Сябитова ударила Гузееву по руке, а актриса в ответ замахнулась.

На этой же программе, обсуждая какой-то вопрос о женихе-иностранце, сваха не сдержалась и крикнула Ларисе: "Ты что, тупая, что ли? Я не пойму никак!" Гузеева не стала снисходить до оскорблений, промолчала.

Телезрителей буквально шокировали поступки Розы Сябитовой. "Роза как надоела, неужели нельзя приличную сваху посадить на 1 канал? Ну хабалка же!" - пишут в комментариях к программе.

Но многие понимают, что телезрителям показывают развлекательное шоу.