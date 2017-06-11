Жених сделал предложение певице Татьяне Овсиенко и надел на палец кольцо

Певица Татьяна Овсиенко дождалась своего возлюбленного Александра Меркулова из заключения и представила на программе Андрея Малахова "Пусть говорят". Мужчина провел за решеткой не один год.

Татьяна верно ждала семь лет. Звезда шоу-бизнеса, бывшая солистка легендарной группы "Мираж", не выступала, не выходила в свет. Таня плакала и молила Бога, чтобы любимый освободился.

Овсиенко называла Меркулова гражданским мужем. Когда они с певицей познакомились, Александр был женат. И через некоторое время развелся с первой женой.

В студии у Андрея Малахова собрались близкие подруги и коллеги Татьяны. Овсиенко рассказала, что продавала свое имущество, чтобы спасти любимого мужчину. Певица ходила на свидания в тюрьму, носила продукты, модную одежду. По признанию Татьяны, они договорились с Александром обвенчаться, для нее штамп в паспорте не играет роли. Но, возможно, Меркулов хочет зарегистрировать брак официально.

Он на глазах миллионов телезрителей вынес для Татьяны корзину с цветами и маленькую коробочку. В коробочке оказалось кольцо. Колечко с изумрудом и бриллиантами Меркулов надел на безымянный палец левой руки своей невесты Татьяны Овисиенко.