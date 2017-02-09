Знаменитая британская певица отказалась от 50 млн долларов

Всемирно известная британская певица Адель без колебаний отказалась от 50 миллионов долларов, предложенных журналистами.

Артистка твердо заявила, что подробности ее личной жизни не продаются ни за какие деньги. 28-летняя артистка ответила жестким отказом на предложение сняться в шоу о своей семье, передает издание Daily Star. Адель убеждена, что данный проект нанес бы ущерб ее маленькому сыну Анджело, которому всего четыре года.

Ранее певица сообщила поклонникам о том, что намерена сделать перерыв в карьере примерно на десять лет, чтобы вплотную заняться семьей.