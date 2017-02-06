Скандальная журналистка, экс-помощница главреда радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева захотела окольцевать звезду "Интернов" Илью Глинникова. С этой целью она пришла в шоу "Холостяк".



Удалось ли ей это сделать, узнаем из новых выпусков, которые уже отсняты. Участники проекта не имеют права разглашать информацию, связанную со съемками. Однако журналисты «Комсомольской правды» разузнали, что 32-летний Глинников летал в Волгоград, родной город Рябцевой. По правилам проекта, холостяк знакомится с родителями только тех полюбившихся ему участниц, которые доходят до полуфинала. А посему значит, что Леся с ее далеко не модельной внешностью, дошла до середины проекта. А ведь соперниц у нее было немало – аж 24.

За плечами 25-летней журналистки крупный роман с писателем Эдуардом Багировым. У Глинникова был служебный роман с коллегой по сериалу "Интерны" Аглаей Тарасовой, сыгравшей Софью Купитман. Ее уже называли невестой Ильи, но их постоянные скандалы и расставания в итоге привели к окончательному разрыву.



