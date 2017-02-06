После гибели экс-владельца ночного столичного клуба Soho Rooms Сергея Ткаченко его знакомые вспоминают подробности последнего периода в его жизни, который, как оказалось, был очень неудачным.

41-летнему мужчине не везло ни в бизнесе, ни в личной жизни. Недавно у Ткаченко провалились сразу несколько проектов. Он никак не мог открыть новое заведение в здании кинотеатра "Мир" на Цветном бульваре в Москве.

"Вся клубная Москва гудела, как это будет круто и что вся публика из Soho Rooms переедет туда. Потом "Мир" забрал себе Миша Данилов, и Серега остался не у дел", – цитирует Eg.RU владельца клуба Dorffman Сергея Лоскутова.

Вторым его неудачным проектом стал новый клуб в Одессе, построенный на берегу моря: здание буквально смыло в воду во время шторма, в результате бизнесмен потерял 2 млн долларов.

Одинокому мужчине не везло и в личной жизни, он никак не мог найти девушку для жизни. СМИ писали, что в момент его трагической смерти рядом с ним была женщина. Оказалось, что это его помощница, работавшая с ним в клубах "Рай" и Icon. Но Сергей выгнал ее, потому что девушка "подсела на всякую хрень и слетела с катушек", - рассказал его знакомый. Некоторые свидетели рассказали, что мужчина сам встал на подоконник после ссоры с девушкой.

Сергей Ткаченко выпал из окна квартиры на 17-м этаже перед Новым годом. Тело мужчины обнаружили днем 29 января на козырьке, расположенном над подъездом одного из домов по Шмитовскому проезду. Был ли это несчастный случай или суицид, до сих пор неизвестно. Те, кто хорошо знал Сергея отказываются верить в возможность сведения счетов с жизнью.



