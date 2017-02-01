Телеведущая Ольга Бузова сменила фамилию

Знаменитая российская телеведущая Ольга Бузова поставила завершающую точку в своем расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Оказалось, что 31-летняя женщина вернула себе девичью фамилию и отказалась от фамилии Тарасова. Согласно данным портала Life, Бузова уже сменила паспорт. По снимку, который предоставил сайт, заметно, что документ действительно новый - на фото у Ольги новая стрижка.

Напомним, Бузова и Тарасов официально оформили развод перед самым Новым годом. Телеведущая едва не опоздала в Мещанский ЗАГС, чтобы поставить свою подпись.