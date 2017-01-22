Горькие плоды детского шоубизнеса

Серьёзный скандал разгорелся в шоу-бизнесе. Более тысячи детей на днях оказались заложниками продюсеров, которые спровоцировали потасовку в одном из главных концертных залов страны – в Кремле. Сейчас с детьми работают психологи, а их родители готовят судебные иски и называют организаторов детского конкурса, в котором фигурируют имена звёзд российского шоу-бизнеса, мошенниками.



В нашей стране детский шоу-бизнес начал набирать существенные обороты всего лишь пять лет назад. Тогда-то самодеятельность и начала превращаться в успешные коммерческие схемы, а детские творческие кружки – в продюсерские центры.



Кстати, то, что в шоу-индустрии научились делать деньги на детях, не отменяет финансовых затрат, которыми родители должны регулярно «подпитывать» движение по карьерной лестнице своего будущего «суперстар». Ну а как вы хотели? «Для того чтобы быть в обойме шоу- бизнеса, дети должны постоянно принимать участие в творческих конкурсах, – признаётся певица и педагог по вокалу Валерия Лесовская. – Я часто работаю в жюри музыкальных конкурсов и вижу, как один и тот же ребёнок одновременно проходит кастинги в нескольких проектах. Во-первых, это даёт ему возможность о себе заявить. Во-вторых, такие дипломы – это статусный атрибут. А шоу-бизнес – помимо творческой реализации это ещё ярмарка тщеславия.



Пользуются этим и мошенники. Ведь чтобы попасть в шоу-бизнес, родители готовы заплатить любую взятку. Недавно правоохранительными органами была задержана группа лиц, которые торговали эфирами в детских телепрограммах. Коррупционным скандалом закончились кастинги детей по России, которые должны были принимать участие в московском фестивале. Заработав на доверчивых родителях более 6 миллионов рублей, организаторы исчезли с деньгами, так и не устроив ни одного концерта.



Липой оказался и рекламируемый Андреем Малаховым конкурс детских талантов Art-Premium People Awards. Именно этот конкурс собрал в минувшие выходные в Кремле более тысячи детей. Ужасная организация мероприятия способствовала тому, что детей сначала продержали несколько часов на морозе, оставили голодными, чем спровоцировали у них обмороки и вызовы «скорой помощи». А в итоге отказались оплачивать их проживание в гостиницах. И это при том, что родители изначально проплатили все необходимые взносы и даже выкупили пригласительные билеты на этот концерт. Заявленных организаторами Филиппа Киркорова, Веры Брежневой, Сати Казановой, Максима Дунаевского тоже не случилось. В какой-то момент организаторы просто перестали выходить на связь и с помощью охраны попытались скрыться с концертной площадки. Сейчас родители готовят коллективные судебные иски к организаторам и намерены выяснить, откуда у них рекомендательные письма от министерства культуры Санкт-Петербурга, которые они предъявляли в дирекции концертной площадки Кремля и для весомости своих слов – родителям участников.



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