"Женщину-кошку" лишили средств на пластические операции

71-летняя фанатка пластических операций, прозванная «женщиной-кошкой», лишилась средств к существованию из-за своей чрезмерной агрессивности. Дама была арестована в декабре за нападение на своего 49-летнего возлюбленного.

Инцидент случился за семейным ужином. Молодой любовник, дизайнер Ллойд Клейн, был поглощен перепиской в соцсетях в своем телефоне, чем вызвал гнев свой молодящейся половины, Джоселин Вильденштейн. Женщина-кошка расцарапала бойфренду лицо ногтями, а затем схватила ножницы и дважды ударила его в грудь.

После инцидента семья экс-супруга светской львицы, миллиардера Алека Вильденштейна, перестала выплачивать ей алименты. Джоселин посетовала журналистам, что не сможет теперь оплачивать стоматолога, путешествия, расходы по дому и пластические операции, на которые она уже спустила более двух миллиардов долларов, отмечает cosmo.ru. На ее лице буквально не осталось кусочка, над которым бы не поработала рука хирурга. Когда-то молоденькая Джоселин хотела привлечь к себе внимание богатого супруга, арт-дилера Алека Вильденштейна, который слыл большим любителем кошек. Но женщина не смогла остановиться на трех-четырех корректировках, в результате многочисленные эксперименты над внешностью превратили ее в настоящее страшилище.

Чтобы изыскать средства, Джоселин решилась продать роскошную квартиру на Манхэттене, расположенную в одном доме с апартаментами нового президента США, так называемой башне Трампа.



