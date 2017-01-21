Сюжет “Шерлока” в жизни: “доктор Ватсон” изменял жене

Поклонники детективного сериала “Шерлок” уже обратили внимание, насколько похожи оказались сюжетная линия нового сезона и реальные события в жизни исполнителя одной из главных ролей - Мартина Фримана.

После 15 лет отношений актер и его избранница Аманда Аббингтон сыграли свадьбу, причем случилось это уже после того, как в сериале поженились их персонажи - Джон и Мэри Ватсон. Спустя недолгое время пара объявила о разрыве - и одновременно экранные отношения четы Ватсон тоже дали трещину.

Но на этом совпадения не закончились: сюжетный поворот о возможной измене доктора Ватсона своей жене, похоже, имеет под собой реальную основу. Как сообщает The Sun со ссылкой на источники, близкие к окружению пары, причиной расставания стали отнюдь не долгие командировки Фримана, занятого в съемках за рубежом, а служебный роман, который актер закрутил с одной из коллег. Однако имя возможной любовницы пока не называется.

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