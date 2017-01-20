СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу?

Стоило слухам вокруг развода Анджелины Джоли и Брэда Питта, а затем Джонни Деппа и Эмбер Херд поутихнуть, как внимание общественности оказалось приковано к отношениям другой звездной пары - Джулии Робертс и Дэнни Модера.

По слухам, дела в семье голливудской “красотки” и кинооператора обстоят из рук вон плохо. Модер и раньше жаловался, что его супруга имеет крайне тяжелый характер, а затем и вовсе перебрался в отдельное жилище. Сама же актриса, по сообщению близких к семье людей, предпочитает проводить время отдельно от мужа, да к тому же в компании бывших бойфрендов. А недавно, как сообщает Daily Mail, папарацци засняли Робертс целующейся с неким брюнетом на улицах Малибу (штат Калифорния, США) после совместного ланча.



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