Начинающий российский рэп-исполнитель Sha Man отправил Дональду Трампу посвященный ему клип и получил в ответ благодарность от избранного американского президента.

Как рассказал Sha Man порталу Life клип на песню «Трамп» он послал политику еще в период предвыборной кампании. По словам артиста, своим роликом, сделанным в виде комикса, он хотел поддержать Дональда Трампа в борьбе за пост главы государства.

Ответ от нового хозяина Белого дома пришел продюсеру Sha Man 13 января. В своем письме Трамп выражает свою благодарность и восхищение идеей клипа.

Инаугурация 45-го президента США состоится сегодня. Ранее «АН-онлайн» писали, что Дональд Трамп принесет присягу на Библии своей матери.

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