С излишним весом Анита Цой борется всю жизнь (она была полным ребенком), и нередко ей удается выигрывать отдельные «поединки», но в финале борьбы всегда побеждает вес, - тот, который певица считает лишним.

В 2016 году Аните удалось похудеть до 48 килограммов, - личный рекорд певицы. Об этом Анита рассказала на своей страничке в «Инстаграмм» .

Новогодние праздники и отдых на теплом морском побережье все усилия свели на нет и калории одержали верх, признается певица. Но Анита Цой не сдается и теперь пропадает в спортзалах и держит себя на строгой диете.

Пост в соцсетях – не признание своего поражения, а сеанс «общественной порки», которую певица не постеснялась устроить.