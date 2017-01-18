СМИ: жена Джорджа Клуни ждет двойню

Голливудский актер Джордж Клуни, который ранее был убежденным чайлд-фри, теперь готовится стать отцом, причем сразу двоих детишек: его супруга Амаль ждет двойню.

Как сообщает In Touch со ссылкой на окружение пары, дети были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), причем процедуры дались супруге актера нелегко, поскольку она испытывает страх перед медицинскими манипуляциями. Тем не менее теперь все испытанные страхи позади, и звездная пара готовится стать родителями двойняшек - мальчика и девочки.

Издание пишет, что Клуни несмотря на свои взгляды по поводу отцовства отнесся к новости о беременности супруги очень положительно. Однако официально пара пока не подтвердила информацию о пополнении в семье.

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