Гарик Сукачёв даст концерт в Москве

Знаменитый рок-музыкант Гарик Сукачёв выступит 24 февраля в столичном клубе YOTASPACE. Это будет последний московский концерт возрождённой группы «Бригада С».

Один из самых узнаваемых рок-музыкантов страны, основатель и бессменный фронтмен сразу двух легендарных столичных групп «Бригада С» и «Неприкасаемые», в последние годы Игорь Иванович (он же - Гарик) Сукачёв окончательно превратился в артиста широкого профиля - певца, поэта и композитора, актера, сценариста и режиссера.

Тем ценнее его редкие, но меткие концерты - вроде февральского сольника в YOTASPACE, где Сукачёв исполнит свои (и иногда чужие) хиты разных лет, более или менее официально попрощается с «Бригадой С» и, само собой, вновь оправдает реноме неотразимого, неутомимого и единственного в своем роде шоумена, без которого русский рок был бы гораздо скучнее.

Билеты: http://yotaspace.ru/garik-sukachev