Натали удавалось 6 месяцев скрывать беременность

К 25-летию супружеской жизни с Александром Рудиным Натали преподнесла ему неожиданный сюрприз. Оказалось, что 42-летняя исполнительница ждет третьего ребенка, и тоже мальчика.

Узнав пол будущего ребенка, певица немного расстроилась, ведь в ее семье одни мужчины, но, поразмыслив, решила, что так даже лучше, ведь дочку постоянно будут сравнивать с ее популярной мамой.

Натали умудрялась шесть месяцев скрывать свое «интересное» положение, благодаря смене стиля. А теперь решила первой рассекретить эту информацию. Певица твердо решила, что будет рожать в России, а воспитывать ребенка будет сама, но не без помощи няни, пишут «Дни.ру».





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