Фанаты в восторге: Элвис Пресли может быть жив

Поклонники короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, который скончался в 1977 году, убеждены, что их кумир жив и здоров.

Более того, он якобы начал появляться на публике, чтобы его заметили и вспомнили. Фанаты полагают, что Элвис Пресли специально инсценировал свою смерть - хотел отдохнуть от популярности и пожить в покое и тишине. Однако 8 января текущего года, когда поклонники пришли почтить его память в поместье Грейсленд, в штате Мемфис, они заметили пожилого мужчину, который невероятно похож на музыканта. Как сообщает издание Metro, мужчина скрывался за длинной белой бородой и большими темными очками.

Доказательств, что Элвис Пресли действительно жив, пока нет.