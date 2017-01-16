Известный поп-певец Стас Михайлов, что называется, не удержался от классического мужского хвастовства и поделился с поклонниками фотографией своей жены, - ракурс и объект снимка заставляют певцу завидовать…

Щедрость Стаса Михайлова не знает границ. То он дарит автомобиль свое поклоннице, то показывает достоинства, которыми владеет его супруга. Пользователи соцсети подарок оценили сразу по достоинству. Отзывы исключительно восторженные, да оно и понятно: лицезреть такой бюст дано далеко не каждому, а тут еще и ракурс выгодный.

Глубокое декольте супруги известного шансонье грозит забить по популярности того, кто это декольте выложил в сеть.

Супруга Михайлова – Инна, бывшая первая красавица Кировограда (1990 год). Пара поженилась в 2011 году.