Режиссер из Санкт-Петербурга рассказала, кто виновен в срыве финала детского конкурса Art-Premium People Awards в Москве, который уже окрестили «позорным». Виновной считают организатора Светлану Суханову.

Организатора конкурсов компании «Арт-Премиум Пипл Эвордс» Светлану Суханову знают по конкурсам в Санкт-Петербурге, которые она организовывала, передает телеканал «360».

Режиссер Марина Аверина удивлена, что с упомянутой компанией кто-то еще работает. Art-Premium «отличалась» не раз. На ее мероприятиях артистам «забывали» платить, а детей «забывали» покормить.

В этот раз в Москве на финал конкурса были заявлены звезды Вера Брежнева и Филипп Киркоров, но Марина Аверина, опираясь на негативный опыт работы с данной конторой, уверена, что приглашать их и не собирались. Такова практика конторы Art-Premium и ее гендиректора Светланы Сухановой, считает Аверина.