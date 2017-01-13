Супруга Джорджа Клуни ждет ребенка

Недавно журналисты получили доказательства того, что у самой шикарной пары Голливуда - Джорджа Клуни и его супруги Амаль - скоро родится ребенок.

Одежда уже не может скрывать округлившиеся формы женщины. Официального заявления о беременности со стороны Амаль Клуни пока не поступало, однако журналисты убеждены - на сей раз звездной паре не удалось никого провести. В частности, об этом на днях сообщило издание The Sun.

Несколько дней назад чета Клуни появилась на мероприятии, и Амаль, которая обожает подчеркивать свою точеную фигуру, выбрала бесформенное платье в крупных цветах, которое полностью скрывало область живота. Фанаты Джорджа счастливы - он наконец-то станет отцом.