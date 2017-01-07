Пропавшую дочь Даны Борисовой помогла вернуть полиция

Телеведущая Дана Борисова в течение двух недель не находила себе места от тревоги - женщина не могла связаться со своей девятилетней дочерью Полиной.

Девочка уехала на каникулы со своим отцом, а чуть позже заявила маме, что хочет остаться жить с папой. После этого почти две недели Дана Борисова не могла дозвониться до экс-супруга и дочери.