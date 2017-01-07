Откровенный снимок жены Дмитрия Диброва после третьих родов взбудоражил соцсети

Супруга знаменитого российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина взбудоражила своих подписчиков в одной из социальных сетей, опубликовав откровенный снимок.

Мать троих детей продемонстрировала свою фигуру в маленьком желтом бикини. Фолловеры тотчас начали писать Дибровой комментарии, в которых выражали свое восхищение подтянутым телом молодой женщины и говорили, что Дмитрию невероятно повезло.

Сама Полина не слишком довольна своей внешностью, отметив, что новогодний стол всерьез подпортил ее формы - якобы после такого купальник надевать совсем не хочется.