Актрису Кэрри Фишер похоронили в урне, напоминающей капсулу антидепрессанта

Знаменитая актриса Кэрри Фишер, которая известна во всем мире как исполнительница роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны", была похоронена в урне, напоминающей капсулу от известного антидепрессанта.

Брат покойной актрисы Тодд Фишер отметил, что прах кинозвезды поместили в урну из фарфора, похожую на капсулу от лекарства, которое имело большое значение для его сестры. Близкие Кэрри Фишер решили, что именно в таком месте 60-летняя женщина и хотела бы быть похоронена, передает издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что в эту же урну поместили прах матери артистки - звезды Голливуда Дебби Рейнольдс, которая пережила дочь всего лишь на сутки.