Марион Котийяр рассказала о своей любовной истории с Брэдом Питтом

Одна из самых востребованных и красивых актрис современности француженка Марион Котийяр рассказала о своей любовной истории с голливудским красавцем, бывшим мужем Анджелины Джоли - Брэдом Питтом.

Артисты недавно снялись вместе в картине "Союзники", где сыграли семейную пару. У Котийяр и Питта в этом фильме было множество страстных сцен, они постоянно целовались и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Это дало некоторым людям основания полагать, что они действительно закрутили роман.

Француженка также высказалась о том, что думает о Питте и призналась, что не верит сплетням. По мнению Котийяр, актер является чудесным человеком, добрым и порядочным. Она охарактеризовала его как "милого и славного".