Анна Нетребко рассказала, как устранить последствия употребления оливье

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко решила ни в чем себе не отказывать в новогоднюю ночь.

Артистка, как и все наши соотечественники, встретила главный праздник года тарелочкой оливье. Нетребко самостоятельно приготовила блюдо и опубликовала красочный снимок салата на своей странице в социальной сети Instagram.

После этого певица отправилась сбрасывать лишнее на гору - семья Нетребко в настоящий момент отдыхает в Альпах на горнолыжном курорте.