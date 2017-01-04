Сестра Майкла Джексона в 50 лет впервые стала матерью

Сестра покойного «короля поп-музыки» Майкла Джексона Джанет в 50 лет впервые стала матерью.

Своего сына женщина родила во вторник, 3 января, в спокойной обстановке; мать и малыш чувствуют себя хорошо, сообщил представитель Джанет Джексон. Отцом мальчика, получившего имя Иссайя, стал бизнесмен из Катара Ал Мана, пишет "7 Дней". Пара поженилась четыре года назад, после чего певица заявила, что всегда мечтала иметь детей.

В апреле прошлого года артистка заявила, что прерывает свое мировое турне, так как ждет ребенка и хочет полностью сосредоточиться на своем положении.