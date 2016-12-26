Старший приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли располагает данными, которые могут "утопить" его отца в суде.

Оказалось, что Мэддокс тайно вел видеодневник жизни своей большой семьи, снимая различные ситуации на мобильный телефон. Информатор издания hollywoodlife.com сообщает, что пятнадцатилетний мальчик запечатлел целый ряд ссор своих родителей, причем Брэд Питт предстает на записях в невыигрышном свете.

Вероятно, мальчик сможет доказать, что его приемные мать и отец ругались уже давно, их отношения не были безоблачными, и в результате пришли к логическому завершению.